НАТО расширяет спутниковое наблюдение для контроля за действиями РФ

Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье заявил, что Альянс расширяет свои возможности спутникового наблюдения для охвата больших территорий, что позволит НАТО отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Вандье, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями", включая маневры, передвижением войск и действиями на поле боя.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим", – подчеркнул он.

Как пишет агентство, НАТО объявил, что для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Новый проект получил название "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Его цель – осуществлять частый мониторинг больших территорий мира в течение года, с использованием ИИ для фиксации изменений и автоматического формирования предупреждений.

По словам одного из представителей Альянса, с которым пообщалось агентство, эта технология также может использоваться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все больший стратегический вес на фоне усиления интересов России и Китая в регионе.

Стоит отметить, что лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Ожидается, что новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в частности инфраструктуру.

Некоторые страны НАТО, например Канада и Люксембург, могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

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