Лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как ожидается, новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в частности инфраструктуру.

Генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос "Европейской правды" перед началом министерской встречи 4 июня, заявил, что увеличение расходов не скажется негативно на поддержке Украины.

"Было бы странно и глупо, если бы увеличение расходов НАТО как-то помешало бы Украине и дальше получать то, что ей нужно для продолжения вооруженного сопротивления... Мы разработаем новый инвестиционный план таким образом, чтобы он не повлиял на сотрудничество союзников с Украиной, чтобы вы имели все необходимое для продолжения борьбы", – сказал Рютте.

В НАТО уже сейчас часть помощи для Вооруженных Сил Украины зачисляют в расходы на "твердую безопасность", например, закупку техники.

Этот подход сохранится, а саммит в Гааге, вероятно, также официально позволит государствам учитывать украинскую помощь и в пределах 1,5% компонента "мягкой безопасности".

В частности, Рютте письменно сообщил об этом правительствам союзников в закрытой переписке, где представил им очертания проекта решения об увеличении оборонных расходов.

Из-за этого письма среди союзников возникло разночтение – приходилось слышать мнение, что теперь всю помощь для ВСУ надо перенести из "жесткого" блока в "мягкий".

По данным собеседников "ЕП", Украина активно убеждала союзников не ограничивать учет помощи только "мягкой" частью, поскольку 3,5% ВВП – значительно больший ресурс.

Сейчас консенсус в НАТО заключается в том, чтобы позволить странам-членам гибко определять, к какой категории относить свою помощь Украине – в зависимости от ее характера.

"Мы хотим предоставить союзникам максимальную гибкость относительно того, в какую компоненту они будут включать помощь Украине", – пояснил журналистам в Брюсселе чиновник, причастный к разработке новых целей Альянса.

По его словам, это распределение будет зависеть от типа помощи, "ведь нельзя зачислять в военную поддержку все, что мы предоставляем Украине".

5 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа о значительном увеличении расходов на оборону до саммита в Гааге.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

Читайте подробнее в статье "ЕвроПравды": Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.