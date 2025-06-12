НАТО розширює супутникове спостереження для контролю за діями РФ

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє заявив, що Альянс розширює свої можливості супутникового спостереження для охоплення великих територій, що дозволить НАТО відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Вандьє, новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", – наголосив він.

Як пише агентство, НАТО оголосив, що для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs.

Новий проєкт отримав назву "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Його мета – здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

За словами одного з представників Альянсу, з яким поспілкувалося агентство, ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів Росії та Китаю в регіоні.

Варто зазначити, що лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Очікується, що нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.

Деякі країни НАТО, як-от Канада та Люксембург, можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди": Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.