Поддержка Украины может помочь странам НАТО выполнить требования Трампа по обороне

Страны НАТО могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, ведь многим союзникам будет сложно достичь этой цели.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Несмотря на формальное согласование новой финансовой планки в 5% от ВВП, некоторые государства Альянса сталкиваются с трудностями в выполнении нынешнего целевого показателя расходов на оборону.

Известно, что часть 5% от ВВП могут позволить направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Как пишет "ЕвроПравда", есть все основания ожидать, что государства Альянса столкнутся со сложностями в расходовании средств в тех объемах, которых требуют США.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус признал проблемы с выполнением предыдущих целей, в частности в сфере расширения вооруженных сил.

А Канада, которая в 2024 году потратила лишь 1,37% ВВП на оборону, признает не только недостаток финансирования, но и неспособность эффективно расходовать выделенные средства. Отмечается, что даже при наличии бюджетов, процесс закупок в Оттаве остается неэффективным.

Похожая ситуация и в Люксембурге, который тратит 1,29% ВВП и из-за ограниченных возможностей просто не способен достичь нужного уровня расходов на вооруженные силы.

В таких условиях страны-члены НАТО могут стремиться "добрать" недостигнутые показатели за счет поддержки Украины.

Помощь украинским Силам обороны, которая уже зачисляется в оборонные расходы в категории "твердой безопасности", может также войти в "мягкую" составляющую в 1,5% ВВП – включая логистику, инфраструктуру и восстановление.

Кроме того, обсуждается возможность адаптации пропорций финансирования для отдельных стран – например, позволить Люксембургу направлять больше средств в "мягкую безопасность", в которую входит невооруженная помощь Украине.

Также союзники рассматривают идею создания "индустриального "Рамштайна" – координационной платформы для производства оружия в Украине, что может помочь европейцам выполнить свои обязательства перед США.

Несмотря на все, в НАТО отмечают: помощь Украине не должна заменить перевооружение стран Альянса.

"Не стоит вопрос выбора между помощью Украине и построением своей военной способности союзниками. Нужно делать и то, и другое!", – заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

Недавно стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы его страна присоединилась к программе перевооружения Европейского Союза ReArm Europe до 1 июля.

Читайте подробнее в статье "ЕвроПравды": Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.