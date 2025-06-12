"Было неприятно": Сибига отреагировал на поздравления "некоторых стран" ко Дню России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России.

Об этом он сказал перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме, сообщает "Европейская правда".

Сибига прямо не упомянул страны, которые он имел в виду. Однако стоит отметить, что государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление с Днем России.

"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора", – подчеркнул глава украинского МИД.

Он добавил, что "имеет моральное право это озвучивать", а также отметил, что "не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора".

Также стоит отметить, что накануне главе Пентагона Пит Хегсету задали серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе о российско-украинской войне.