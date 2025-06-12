Трамп уже не исключает ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по Ирану "вполне возможен", и дал понять, что хотел бы избежать его путем продолжения ядерных переговоров с Тегераном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время подписания законопроектов в Белом доме в четверг Трамп ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он вероятными израильские удары по Ирану.

"Я не хочу говорить, что это произойдет скоро. Но это выглядит как нечто, что вполне может произойти", – ответил президент США.

Трамп в то же время отметил, что лучше продолжать дипломатические переговоры с Ираном.

"Иран не может иметь ядерного оружия. Кроме этого, я хочу, чтобы они добились успеха. Я хочу, чтобы с ними все было прекрасно. Мы поможем им добиться успеха. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое", – сказал он.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Вашингтоне, на Ближнем Востоке и за его пределами, что Израиль вскоре нанесет удары по ядерным объектам Ирана.

На этом фоне США объявили предупреждение для своих граждан на Ближнем Востоке и частично эвакуируют дипломатов в регионе.

По сообщениям СМИ, президент США в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сказал, что шанс на достижение ядерной сделки с Ираном есть и поэтому он не хочет применять военные методы.

Разговор состоялся за несколько дней до истечения двухмесячного срока, который Трамп дал Ирану на достижение соглашения. Иранские официальные лица, как ожидается, на этой неделе выступят с официальным отклонением.