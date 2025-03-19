СМИ: Трамп дал Ирану два месяца для заключения новой "ядерной сделки"

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи требует заключить новое соглашение по иранскому ядерному потенциалу в течение двух месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно порталу Axios.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Два источника портала отметили, что Трамп назвал двухмесячный срок для заключения сделки, хотя и не уточнили, речь идет о времени после получения письма или после начала переговоров.

Также, как утверждает Axios, США проинформировали о содержании письма нескольких союзников – в частности Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Хотя Иран публично отрицает намерения создать ядерное оружие, его запасов урана, обогащенного на 60%, хватит на шесть ядерных бомб, если его обогатить до 90%.

Министерство иностранных дел Ирана на брифинге в начале этой недели заявило, что письмо Трампа все еще изучается, а ответ на него готовится.

Как известно, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.