В Латвии запретили гражданам РФ и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры
В Латвии депутаты Сейма приняли в третьем чтении поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Под критической инфраструктурой понимаются объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных общественных функций, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей.
Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут работать на указанных объектах, если предоставление услуг предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования критической инфраструктуры.
Граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения от национального органа безопасности.
Поправки также предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в этих странах, не смогут стать владельцем или бенефициаром критической инфраструктуры, а подданным России или Беларуси будет запрещено занимать должности в органах управления такой инфраструктуры.
Для усиления защиты критической инфраструктуры владелец должен быть лояльным к Латвии и ее конституции и ему запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.
Также латвийский Сейм принял закон, который предусматривает запрет части работников государственного управления выезжать в Россию и Беларусь.
Кроме того, в бюджетно-финансовую комиссию Сейма Латвии поступил проект решения, вводящий с 1 июля этого года полный запрет на торговлю в стране российскими и белорусскими товарами.