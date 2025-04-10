В Латвии предлагают полностью запретить торговлю российскими и белорусскими товарами

В бюджетно-финансовую комиссию Сейма Латвии поступил проект решения, вводящий с 1 июля этого года полный запрет на торговлю в стране российскими и белорусскими товарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Проект решения подали депутаты от оппозиционных "Национального объединения" и "Объединенного списка".

Как заявил депутат Сейма от "Нацобъединения" Янис Витенбергс, в латвийских магазинах по-прежнему можно найти различные произведенные в России и Беларуси товары, хотя санкции ЕС в отношении этих стран действуют уже несколько лет.

Отказавшись от торговли этими товарами, Латвия станет примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики, считает депутат.

По мнению оппозиции, война России против Украины и ее поддержка Беларусью создали ситуацию, когда любая торговля с этими странами не только аморальна, но и является прямой поддержкой экономики агрессора.

В Латвии по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя их военный потенциал.

"Нацобъединение" подчеркивает, что необходимо прекратить продажу в Латвии товаров из стран, которые ведут войну, поскольку каждый заплаченный за них евро – это шаг к новым атакам в Украине, а также потенциально в других регионах Европы.

В проекте премьер-министра Эвику Силиню призывают принять необходимые меры для введения полного запрета на торговлю российскими и белорусскими товарами в Латвии и в сотрудничестве с правительствами Литвы и Эстонии добиваться аналогичного запрета во всей Балтии.

Партия также предлагает премьеру подать инициативу о существенном повышении таможенных тарифов на российские и белорусские товары на всей территории Евросоюза.

Тем временем парламент Литвы рассматривает возможность введения ограничений для белорусских мигрантов на поездки на родину.

А в конце марта депутаты Сейма Латвии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.