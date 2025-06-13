"Пока не стало поздно": Трамп призвал Иран пойти на ядерное соглашение после атак Израиля

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение после того, как исламская страна подверглась ударам со стороны Израиля.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Трамп отмечает, что "давал шанс" Ирану на заключение соглашения, предупреждая о возможных последствиях.

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока еще не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений", – написал он.

Трамп добавил, что Иран должен пойти на заключение соглашения, "пока не стало поздно".

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.