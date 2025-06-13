Axios: Израиль заявляет, что получил от США зеленый свет на удары по Ирану

Израильские чиновники рассказали, что получили от США зеленый свет на удары по Ирану.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Двое израильских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп и его помощники "только притворялись", что публично выступают против израильских атак.

В то же время, по их словам, в частном порядке американская сторона не выражала возражений.

"Мы получили четкий зеленый свет от США", – заявил один из собеседников портала.

По их словам, целью было убедить Иран, что никакой атаки не будет, и убедиться, что иранцы, которые находятся в списке целей Израиля, не переберутся в другие места.

Как отмечается, помощники израильского премьера Биньямина Нетаньяху даже сообщили израильским журналистам, что Трамп пытался остановить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, хотя на самом деле разговор касался координации действий перед атакой.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".