Трамп получил миллионы от продажи Библий, именных часов и кроссовок

Президент США Дональд Трамп задекларировал доход в более чем сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, парфюмерии и книг, в том числе Библий.

Об этом говорится в финансовой декларации президента, которую приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В целом, по подсчетам Reuters, американский президент сообщил об активах на сумму не менее 1,6 миллиарда долларов.

Хотя Трамп заявил, что передал свои бизнесы в траст, которым управляют его дети, обнародованные данные показывают, что доходы из этих источников все равно поступают президенту, что дало повод для обвинений в конфликте интересов.

Например, некоторые из его бизнесов в таких сферах, как криптовалюта, выигрывают от изменений в политике США под его руководством.

Финансовая декларация была подписана 13 июня и не содержала информации о периоде, который она охватывает.

Только одна мем-монета, выпущенная президентом в начале этого года – $TRUMP – принесла примерно 320 миллионов долларов комиссионных, хотя публично неизвестно, как эта сумма была распределена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами.

Кроме комиссионных за мем-монету, семья Трампа заработала более 400 миллионов долларов от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании.

В своих декларациях Трамп указал 57,35 миллиона долларов от продажи токенов World Liberty.

Состояние Трампа также включает значительную долю в компании Trump Media & Technology Group (DJT.O), которая владеет социальной сетью Truth Social.

Кроме активов и доходов от своих бизнес-проектов, президент задекларировал не менее 12 миллионов долларов дохода, включая проценты и дивиденды, от пассивных инвестиций на общую сумму не менее 211 миллионов долларов.

Раскрытая информация показала доходы от различных активов, включая недвижимость Трампа во Флориде. Согласно поданным документам, три гольф-курорта Трампа в этом штате – Jupiter, Doral и West Palm Beach – а также его частный клуб Mar-a-Lago, расположенный неподалеку, принесли не менее 217,7 миллиона долларов дохода.

Trump National Doral, крупный гольф-центр в районе Майами, был крупнейшим источником дохода семьи Трампа – 110,4 миллиона долларов.

Трамп также получил роялти от различных сделок – 1,3 миллиона долларов от Greenwood Bible (на веб-сайте издания указано, что это "единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом"); 2,8 миллиона долларов от Trump Watches и 2,5 миллиона долларов от Trump Sneakers and Fragrances.

Трамп указал 1,16 миллиона долларов дохода от своих NFT – цифровых коллекционных карточек со своим изображением, – тогда как первая леди Мелания Трамп заработала около 216 700 долларов от лицензионных платежей за собственную коллекцию NFT.

Напомним, в сентябре прошлого года Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.