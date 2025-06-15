Волна протестов против Трампа в США: организаторы говорят о "миллионах" участников

В ряде городов США в течение субботы прошли сотни акций протеста против администрации Дональда Трампа под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Организаторы демонстраций "Никаких королей" заявили, что в протестных мероприятиях приняли участие "миллионы" людей, которые шествовали по центрам городов и небольших поселков, выкрикивая антиавторитарные лозунги и призывая защищать демократию и права иммигрантов.

Протест в Филадельфии Фото: АР

Митинг в Атланте, рассчитанный на 5000 человек, быстро достиг своего предела, и тысячи людей собрались за барьерами, чтобы послушать ораторов перед зданием Капитолия штата. По оценкам чиновников в Сиэтле, более 70 тысяч человек приняли участие в крупнейшем митинге в центре города.

Митинг в Атланте Фото: АР

Губернаторы по всей территории США призвали к спокойствию и пообещали не терпеть насилия, а некоторые мобилизовали Национальную гвардию накануне сбора демонстрантов.

Столкновения были единичными. Полиция в Лос-Анджелесе, где неделей ранее вспыхнули протесты из-за федеральных рейдов против иммигрантов, применила слезоточивый газ и средства для контроля толпы, чтобы разогнать протестующих после окончания мероприятия.

Протест в Лос-Анджелесе Фото: АР

Полицейские в Портленде также применили слезоточивый газ и спецсредства, чтобы разогнать толпу, которая до позднего вечера протестовала перед зданием Иммиграционной и таможенной службы США.

А в Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта, полиция начала расследование стрельбы во время марша в центре города, в результате которой один человек получил тяжелые ранения. По словам начальника полиции Солт-Лейк-Сити Брайана Редда, задержаны три человека, среди которых мужчина, который, вероятно, является стрелком и также получил огнестрельное ранение.

Демонстрации прошли на фоне протестов против рейдов федеральных иммиграционных служб, которые начались на прошлой неделе, и приказа Трампа отправить Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где протестующие заблокировали шоссе и подожгли автомобили.

Напомним, это не первый случай, когда против политики президента США устраивают десятки мелких акций протеста вместо одной большой.

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