Американцы не одобряют расходы на парад, который придется на день рождения Трампа

Большинство взрослых американцев поддерживает идею проведения военного парада к 250-летию армии США, но считают, что расходы на него не являются правильным способом распорядиться бюджетными средствами.

Об этом свидетельствует опрос AP-NORC, сообщает "Европейская правда".

В целом среди совершеннолетних американцев 40% одобряют идею военного парада, категорически против 29%, а остальные 31% относятся к нему нейтрально.

Больше всего противников парада среди избирателей Демократической партии (50%), тогда как 67% республиканских избирателей поддерживают проведение этого мероприятия.

Зато в вопросе расходов на парад подавляющее большинство взрослых американцев (60%) согласны, что это "не является правильным использованием" денег, и только 38% поддерживают такие расходы.

Ожидаемо, наименьшее количество противников расходов на военный парад – среди респондентов, являющихся избирателями Республиканской партии (35%), а среди демократических избирателей таких 80%.

Еще в начале апреля СМИ писали, что администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня – в день 250-летия американской армии, который также совпадает с 79-летием самого Трампа.

В конце мая Трамп подтвердил, что на его день рождения в Вашингтоне будет "грандиозный" парад. Ориентировочные расходы на проведение парада составят 45 млн долларов.