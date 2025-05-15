Бывший президент Франции Николя Саркози был условно-досрочно освобожден – в среду с него сняли электронный браслет, который он носил с 7 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM-TV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Бывший президент Франции был приговорен в декабре к одному году лишения свободы с ношением электронного браслета по делу о прослушивании.

Достигнув 70-летнего возраста, он смог подать прошение об условно-досрочном освобождении до истечения половины срока наказания, что привело к снятию браслета через чуть более чем три месяца.

"Поскольку 28 января 2025 года ему исполнилось 70 лет, его прошение до отбытия половины срока наказания является приемлемым", – пояснила прокуратура.

С 7 февраля бывший глава Франции, которому 28 января исполнилось 70 лет, носил устройство на ноге и имел право покидать свое жилище только с 8:00 до 20:00 – и до 21:30 в понедельник, среду и в четверг, что соответствовало дням слушаний по делу о Ливии.

Подробнее о деле о прослушивании читайте в статье Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.