Reuters: США и Китай в Лондоне не договорились об экспорте редкоземельных ресурсов

Торговое перемирие между США и Китаем, заключенное в Лондоне на этой неделе, не коснулось китайских редкоземельных ресурсов – ключевой сферы экспортных ограничений, связанных с национальной безопасностью.

Об этом стало известно агентству Reuters от двух информированных источников, пишет "Европейская правда".

По данным Reuters, на переговорах в Лондоне Пекин не взял на себя обязательства разрешить экспорт редкоземельных элементов, которые американские военные поставщики нуждаются для истребителей и ракетных систем.

Китайская сторона дала понять, что связывает прогресс в отмене экспортного контроля на эти элементы с ограничениями США на экспорт самых современных микросхем искусственного интеллекта в Китай, пишет агентство.

США сохраняют ограничения на экспорт в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта из-за опасений, что они также могут иметь военное применение.

В то же время на переговорах КНР пообещала ускорить утверждение заявок на временный экспорт редкоземельных элементов невоенного назначения – например, для производителей автомобилей.

Китай доминирует в мировом производстве редкоземельных металлов и имеет фактическую монополию на их переработку и обработку, отмечает Reuters.

На этой неделе американские и китайские чиновники достигли соглашения по рамочному соглашению, которое призвано восстановить торговое перемирие между двумя странами. Но его детали не были объявлены публично.

Переговоры стали попыткой разрешить глобальное торговое противостояние между крупнейшими экономиками мира, которое обернулось нестабильностью на рынках и тарифными войнами.

В начале мая во время двусторонних торговых переговоров в Женеве США пообещали временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.