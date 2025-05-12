США и Китай договорились о радикальном снижении взаимных пошлин

США и Китай договорились о радикальном снижении тарифов на товары друг друга на начальный период в 90 дней.

Об этом говорится в совместном заявлении Китая и США, которое приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Документ появился после серии торговых переговоров, прошедших в швейцарской Женеве.

Согласно совместному заявлению, США временно снизят тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай сократит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.

Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям" под руководством вице-премьера Китая Хэ Лифэна, министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира.

"Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или в третьей стране с согласия сторон. При необходимости стороны могут проводить консультации на рабочем уровне по соответствующим экономическим и торговым вопросам", – добавляется в заявлении.

Бессент добавил, что объявленное сегодня снижение тарифов не распространяется на отраслевые пошлины, введенные в отношении всех торговых партнеров США, и что тарифы, введенные в отношении Китая во время первого срока президентского срока Дональда Трампа, остаются в силе.

"Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрыва отношений", – приводит слова Бессента Bloomberg.

Торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что США хотят более сбалансированной торговли с Китаем и "наши китайские коллеги явно прибыли на переговоры на этой неделе с намерением достичь соглашения".

Китайское государственное информагентство Синьхуа опубликовало сообщение, в котором говорится, что Китай всегда строил отношения с США на основе взаимного уважения.

Китай стремится к стабильному развитию отношений с США, и давление и угрозы не являются правильным способом взаимодействия, говорится в заявлении.

Напомним, Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.

За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали раздаваться опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. Под конец апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.

На прошлой неделе Трамп заявил, что пошлины в размере 80% на китайские товары "выглядят справедливо".