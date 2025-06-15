Трамп рассказал, что "много делает" для мира между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп в многословном посте в своей социальной сети Truth Social заявил, что Иран и Израиль заключат мирное соглашение при его содействии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По мнению Трампа, Иран и Израиль "должны заключить соглашение", и он может достичь этого так же, как в случае с Индией и Пакистаном – с помощью торговли.

Далее президент США перечислил другие конфликты, которые, по его словам, ему удалось остановить: между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.

"Так же вскоре у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас проходит много телефонных разговоров и встреч. Я много делаю, но никогда не получаю за это признания, но это не имеет значения, люди понимают", – добавил Трамп.

Свой пост он завершил призывом "вернуть Ближнему Востоку величие" по аналогии с лозунгом своей предвыборной кампании.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

По данным СМИ, в течение последних двух дней Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к ударам по Ирану, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

Между тем сам Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.