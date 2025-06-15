Axios: Израиль просит США помочь с ликвидацией ядерной программы Ирана

В течение последних двух дней Израиль обращался к администрации Дональда Трампа с просьбой присоединиться к ударам по Ирану, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

Об этом стало известно порталу Axios от двух источников с израильской стороны, сообщает "Европейская правда".

Израиль стремится к участию США в ударах по Ирану, поскольку они – в отличие от израильской стороны – имеют противобункерные бомбы и большие бомбардировщики, необходимые для уничтожения иранского завода по обогащению урана в Фордо, пояснили собеседники Axios.

Израильские чиновники выдвинули идею участия США в ликвидации завода в Фордо с самого начала нынешней кампании и надеются, что Трамп согласится на нее, указал один из источников.

Собеседник Axios в Белом доме подтвердил, что Израиль действительно предлагал США присоединиться к ударам по Фордо.

"Но у нас есть возможность добиться успешного мирного урегулирования этого конфликта, если Иран будет готов к этому. Самый быстрый путь к миру для Ирана – отказаться от своей ядерной программы", – добавил он.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Представитель МИД Ирана заявил, что после израильских ударов дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".