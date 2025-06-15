Иран поставил США требование для возобновления "ядерных переговоров"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана США должны осудить израильские удары по иранским объектам.

Его слова цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Глава иранского МИД обвинил Израиль в попытках сорвать текущие переговоры между Ираном и США по ядерной программе, которые, по его мнению, могли бы открыть путь к соглашению.

В то же время он заявил, что атака Израиля "никогда не состоялась бы без зеленого света и поддержки США", отвергнув утверждения американской стороны о непричастности к обстрелам.

"Соединенным Штатам необходимо осудить удары Израиля по иранским ядерным объектам, если они хотят доказать свою добрую волю", – подчеркнул Арагчи.

Очередной раунд ирано-американских "ядерных переговоров", который должен был состояться в Омане, выполняющем роль посредника между сторонами, был отменен накануне.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф до последнего был готов к встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Но на фоне израильских ударов по Ирану представитель иранского МИД в субботу заявил о том, что дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".