В РФ заявили, что США отменили очередной раунд консультаций между странами

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США якобы отменили очередной раунд российско-американских консультаций.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 июня, в России заявили, что по инициативе Вашингтона был отменен очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях.

В МИД России выразили надежду, что "взятая ими пауза не станет слишком долгой".

Отметим, 18 февраля делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

А 10 апреля делегации США и России провели переговоры в Стамбуле по нормализации работы своих дипломатических миссий