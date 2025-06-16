У РФ заявили, що США скасували черговий раунд консультацій між країнами

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що США начебто скасували черговий раунд російсько-американських консультацій.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 червня, у Росії заявили, що за ініціативи Вашингтона був скасований черговий раунд російсько-американських консультацій щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

У МЗС Росії висловили сподівання, що "взята ними пауза не стане занадто довгою".

Зазначимо, 18 лютого делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

А 10 квітня делегації США і Росії провели переговори в Стамбулі щодо нормалізації роботи своїх дипломатичних місій.