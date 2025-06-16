У РФ заявили, що США скасували черговий раунд консультацій між країнами
Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 16:22 —
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що США начебто скасували черговий раунд російсько-американських консультацій.
Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".
У понеділок, 16 червня, у Росії заявили, що за ініціативи Вашингтона був скасований черговий раунд російсько-американських консультацій щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.
У МЗС Росії висловили сподівання, що "взята ними пауза не стане занадто довгою".
Зазначимо, 18 лютого делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
А 10 квітня делегації США і Росії провели переговори в Стамбулі щодо нормалізації роботи своїх дипломатичних місій.
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