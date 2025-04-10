Делегации США и России прибыли в Стамбул на переговоры по дипмиссиям

Делегации США и России прибыли в четверг на переговоры в Стамбул для нормализации работы своих дипломатических миссий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства зафиксировали, как несколько автомобилей въезжают в здание российского консульства в центре Стамбула.

Переговоры возглавят новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер, сообщило российское Министерство иностранных дел.

Основное внимание, по словам Москвы и Вашингтона, сосредоточено на возобновлении работы дипломатических миссий после того, как многолетние ссоры, взаимные обвинения в запугивании и даже замораживание дипломатической собственности осложнили отношения между двумя ядерными державами.

"Украина не стоит, абсолютно не стоит на повестке дня", – заявила во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной", – добавила она.

В последние годы и Москва, и Вашингтон жаловались на трудности с получением верительных грамот для своих дипломатов, что крайне затрудняет работу их посольств.

Россия заявила, что из-за западных ограничений стало сложно даже платить дипломатам, а американские дипломаты говорят, что их передвижения в России ограничены. Обе стороны жалуются на запугивание.

Вашингтон наложил ограничения на шесть российских объектов, в частности имение Килленворт на Лонг-Айленде, "дачу" Пайонир-Пойнт в Мэриленде, российские консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые миссии в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, в начале марта Россия официально назначила послом в США Александра Дарчиева, который перед тем был руководителем департамента в МИД.

О намерениях быстро назначить послов заявили после переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение Дарчиева после повторных переговоров 27 февраля в Стамбуле.