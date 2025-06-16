Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете российских энергоносителей
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв продолжить работу над запретом на газ и нефть из России.
Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".
В понедельник, 16 июня, Сийярто заявил, что Венгрия заветовала заключение Совета по энергетике, призывающее Еврокомиссию продвигать план по запрету российского газа и нефти.
Венгерский министр отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому Брюссель не должен этим заниматься.
По его словам, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".
"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", – добавил глава МИД Венгрии.
Отметим, что в этот же день в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.
После этого СМИ писали, что Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более сложной задачей.