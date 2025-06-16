CNN: Трамп не подпишет заявление G7 с призывом к деэскалации между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать совместное заявление саммита "Группы семи" в Канаде, призывающее к деэскалации между Израилем и Ираном.

Об этом телеканал CNN узнал от информированного собеседника, пишет "Европейская правда".

В проекте заявления G7, инициированном европейскими государствами, говорится, что Израиль имеет право на самооборону и что Иран не может получить ядерное оружие.

Причины, по которым президент США отказался подписывать заявление, окончательно не ясны.

В Белом доме на запрос CNN заявили, что "под надежным руководством президента Трампа Соединенные Штаты снова возглавляют усилия по восстановлению мира во всем мире".

"Президент Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие", – добавил представитель Белого дома.

Ожидается, что конфликт между Израилем и Ираном станет ключевым вопросом для мировых лидеров на саммите "Группы семи", куда президент США Дональд Трамп прибыл в понедельник.

Он уже успел отметиться заявлением о том, что войны в Украине не было бы, если бы в 2014 году Россию не исключили из "Группы восьми".