Трамп прибыл в Канаду, где пройдет саммит G7
Новости — Понедельник, 16 июня 2025, 18:20 —
Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду – страну, об аннексии которой он делал заявления – для участия в саммите G7.
О прибытии Трампа сообщил Белый дом, пишет "Европейская правда".
В аккаунте Белого дома в соцсети Х опубликовали фото президента США на трапе его самолета.
Ожидается, что конфликт между Израилем и Ираном станет ключевым вопросом для мировых лидеров на саммите "Группы семи".
Президент Украины Владимир Зеленский ожидается на саммите в качестве гостя во вторник. Ожидается, что на полях саммита может состояться встреча Трампа и Зеленского.
Зеленский сообщал, что на встрече с президентом Соединенных Штатов планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.
Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся долгий неформальный разговор между несколькими лидерами группы, без участия Трампа.