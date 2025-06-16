Трамп прибыл в Канаду, где пройдет саммит G7

Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду – страну, об аннексии которой он делал заявления – для участия в саммите G7.

О прибытии Трампа сообщил Белый дом, пишет "Европейская правда".

В аккаунте Белого дома в соцсети Х опубликовали фото президента США на трапе его самолета.

Ожидается, что конфликт между Израилем и Ираном станет ключевым вопросом для мировых лидеров на саммите "Группы семи".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидается на саммите в качестве гостя во вторник. Ожидается, что на полях саммита может состояться встреча Трампа и Зеленского.

Зеленский сообщал, что на встрече с президентом Соединенных Штатов планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.

Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся долгий неформальный разговор между несколькими лидерами группы, без участия Трампа.