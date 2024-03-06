Крупный производитель оружия из Чехии хочет инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия полномасштабному вторжению РФ.

Об этом журналистам сказал владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам Стрнада, чешская компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном "Украинская оборонная промышленность" о потенциальном совместном предприятии.

В Украине CSG хочет производить артиллерийские и танковые снаряды, а также тяжелую технику.

Стрнад рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину его компания увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз.

"Нелегко управлять таким стремительным ростом. Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов", – пояснил он.

Кроме боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронемашины и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует танки Т-72 советских времен для украинской армии. Уже сейчас, чтобы удовлетворить спрос, компания строит новые производственные цеха в Чехии.

Напомним, Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие немецкого оружейного концерна Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности" в октябре 2023 года. В этом году Rheinmetall AG планирует построить свои первые бронемашины в Украине.

Кроме того, чешская компания Česká zbrojovka и "Украинская оборонная промышленность" заключили соглашение, которое позволит Украине собирать винтовки стандарта НАТО.