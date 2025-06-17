Канцлер Германии: Израиль делает за нас грязную работу в Иране

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что благодарен Израилю за действия, которые тот предпринимает против Ирана.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам Мерца, действия против Ирана – "это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас".

Он напомнил, что иранский режим "принес смерть и разрушение всему миру, терактами, убийствами, „Хезболлой", ХАМАС", подчеркнув, что террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не было бы возможно без режима в Тегеране".

"Я могу только выразить большое уважение к тому, что израильская армия, израильское руководство имели смелость это сделать. Иначе мы, возможно, месяцами и годами наблюдали бы за террором этого режима – возможно, еще и с ядерным оружием в их руках", – добавил немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что в случае готовности Ирана к переговорам о его ядерной программе "дальнейшие военные интервенции не будут нужны", иначе "на повестке дня будет полное уничтожение иранской программы создания ядерного оружия".

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде, чтобы сосредоточиться на обострении ситуации вокруг Израиля и Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, он заявил, что прекращение конфликта возможно только при условии настоящего завершения ядерного спора с Тегераном.