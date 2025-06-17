Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему необходимо вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде "как можно скорее", чтобы справиться с ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Я должен вернуться. Это очень важно", – сказал он, прежде чем обратиться к хозяину саммита G7, премьер-министру Канады Марку Карни: "Замечательный хозяин. Он проделал фантастическую работу".

"Но вы, наверное, видите то, что вижу я. И я должен вернуться, как только смогу", – продолжил он.

Помощники Трампа ранее объявили, что он уедет в понедельник вечером, на день раньше, чем планировалось, чтобы решить неотложные дела дома.

"Я должен вернуться раньше по понятным причинам. Они понимают. Это очень важно", – сказал Трамп.

Государственный секретарь Марко Рубио возвращается в Вашингтон вместе с президентом Дональдом Трампом, сообщил представитель Государственного департамента.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности "быть готовым в Ситуационной комнате, когда он вернется с саммита" G7 в Канаде.

Трамп может вернуться в Вашингтон не раньше, чем во вторник после 2:00 по восточноамериканскому времени (после 9:00 по киевскому времени).

Стоит отметить, что на полях саммита "Группы семи" планировалась двусторонняя встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский планировал обсудить с американским потенциальную покупку в США оборонного пакета для Украины.