Трамп говорит, что хочет "настоящего решения" ядерной проблемы с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "настоящего конца" ядерной проблемы с Ираном.

Как пишет "Европейская правда", он заявил об этом во время перелета из Канады, где в понедельник участвовал в саммите стран "Группы семи", согласно комментариям, опубликованным репортером CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

Сообщение журналистки распространила также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп хочет "настоящего конца" ядерной проблемы с Ираном и во вторник утром он будет в Ситуационной комнате Белого дома, следя за развитием событий на Ближнем Востоке.

"Я не говорил, что хочу перемирия", – сказал он на борту самолета. Он заявил, что хочет "настоящего конца", когда Иран "полностью откажется" от ядерного оружия.

Он предсказал, что израильтяне не уменьшат натиск на Иран: "Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. Пока никто не уменьшил натиск".

На вопрос о его мнении относительно призыва к Тегерану эвакуировать население, он ответил, что хочет, "чтобы люди были в безопасности".

Он должен присутствовать в Белом доме, а не в Канаде, где он может быть "хорошо осведомленным" и не должен полагаться на телефоны, чтобы узнать, что происходит, сказал он.

Относительно любой угрозы интересам США, он сказал, что Иран знает, что нельзя трогать американских военных. США "жестко отреагируют, если они что-то сделают нашим людям", сказал он.

Трамп отказался сказать, предоставили ли ему председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр обороны варианты планов на случай, если Иран атакует американские базы на Ближнем Востоке.

На вопрос, уничтожит ли участие США иранскую ядерную программу, он ответил, что надеется, что эта программа "будет уничтожена задолго до этого".

Ранее Дональд Трамп грубо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что он не так понял причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7, и намекнул, что это что-то "гораздо важнее" перемирия на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, объяснив это "понятными причинами".