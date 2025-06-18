Еврокомиссия обвинила AliExpress в распространении незаконных товаров

Европейская комиссия заявила, что электронная торговая платформа AliExpress нарушила правила обращения с незаконными товарами.

Об этом говорится в предварительных выводах, опубликованных в среду, 18 июня, пишет Politico, передает "Европейская правда".

В своем предварительном заключении Еврокомиссия заявила, что AliExpress нарушила правила обращения с незаконными товарами. Однако также отметила, что компания сделала значительный шаг в направлении выполнения своих обязательств по другим частям Закона о цифровых услугах.

Этот закон требует от очень крупных онлайн-платформ, к которым относится AliExpress, оценивать риски распространения незаконного контента или товаров и способы их минимизации.

В заключении отметили, что AliExpress не учла эти риски должным образом, а ее системы модерации контента демонстрируют системные недостатки.

Еврокомиссия также отметила, что AliExpress не придерживается своей политики в отношении торговцев, которые продают незаконные товары.

В то же время Еврокомиссия также одобрила изменения, внесенные AliExpress относительно прозрачности своих рекламных и рекомендательных систем (которые продвигают контент для пользователей), с целью улучшения отслеживаемости торговцев и доступа к публичным данным для исследователей.

По словам представителя Еврокомиссии, эти изменения охватывают "большинство" замечаний, высказанных в ходе расследования, которое было начато в марте 2024 года.

Еврокомиссия отметила, что AliExpress введет новую систему внутреннего контроля и будет подавать отчеты "независимому контрольному органу"

После решения исполнительный орган ЕС также придает обязательствам AliExpress обязательный характер, что означает, что будущие нарушения могут привести к наложению штрафов.

В частности, AliExpress обязался внести изменения относительно скрытых ссылок, где незаконные товары – часто поддельные бренды – скрыты между "изображением полностью легального продукта", по проверке инфлюенсеров, а также по проверке пищевых добавок и медицинских продуктов.

Напомним, 23 апреля Еврокомиссия признала, что компании Apple и Meta нарушили требования DMA, и оштрафовала их на 700 млн евро: Apple – на 500 млн евро, а Meta – на 200 млн евро.

А в начале мая стало известно, что Apple готовится обжаловать решение Еврокомиссии о наложении штрафа, обвиняя орган Евросоюза в игнорировании усилий компании по соблюдению законодательства и в принятии решения о наложении крупного штрафа еще до официального заключения.