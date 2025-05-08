Apple обжалует штраф ЕС в 500 млн евро, обвиняя Еврокомиссию в предвзятости

Компания Apple готовится обжаловать решение Европейской комиссии о наложении штрафа в размере 500 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС, обвиняя орган Евросоюза в игнорировании усилий компании по соблюдению законодательства и в принятии решения о наложении крупного штрафа еще до официального заключения.

Об этом сообщает Politico, которое ознакомилось с перепиской представителей Apple с Брюсселем, пишет "Европейская правда".

По словам представителей Apple, в 2024 году компания неоднократно направляла предложения в Брюссель, но не получала четких ответов, соответствуют ли они требованиям закона.

В публичном заявлении после решения о нарушении Apple положений DMA относительно того, как разработчики могут общаться с пользователями, компания обвинила Еврокомиссию в постоянном изменении правил игры.

"Мы потратили сотни тысяч часов инженерной работы и внесли десятки изменений, чтобы выполнить этот закон, хотя наши пользователи этого не требовали. Несмотря на множество встреч, Еврокомиссия постоянно меняет требования", – заявила пресс-секретарь Apple Эмма Уилсон.

Как отмечается, Apple еще летом предложила отменить ограничения для разработчиков приложений в общении с пользователями, но получила от Еврокомиссии указание подождать отзывы разработчиков.

В сентябре, после консультаций с критиками Apple, в частности Spotify, Match Group и Epic Games, в компании начали беспокоиться, что молчание Еврокомиссии означает подготовку к вынесению штрафа и решения о несоблюдении закона.

В октябре 2024 года в письме к руководителям подразделений ЕК (DG Connect и DG Competition) представитель Apple пожаловался, что следственные группы четко дали понять: тогдашняя комиссар Маргрете Вестагер намерена вынести решение с "значительным потенциальным штрафом".

Еврокомиссия в ответ на запросы заявила, что ее "двери всегда открыты", но именно на компаниях лежит полная ответственность за разработку решений, которые соответствуют закону.

"Мы каждый раз четко указывали, когда предложения Apple не соответствовали требованиям эффективного соблюдения DMA, и призывали компанию обратиться за обратной связью к рынку", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Леа Зубер.

По ее словам, решение, принятое в прошлом месяце, "касается только того решения, которое Apple фактически реализовала, а не каких-либо гипотетических альтернатив".

Юридический советник Chamber of Progress (организации, частично финансируемой Apple) Кай Джебелл заявил, что жалоба Apple может привести к судебному разбирательству в Люксембурге, который должен уточнить, какие именно обязательства имеет Еврокомиссия в отношении диалога с компаниями в соответствии с DMA.

Он отметил, что итоги расследования в отношении Apple ставят под сомнение позицию Еврокомиссии о том, что DMA является инструментом, основанным на диалоге.

"Мы увидим, как суд очертит обязательства Комиссии, ведь DMA не содержит четких границ. Еврокомиссия рассматривает DMA как совместный проект с компаниями, а это означает, что обе стороны имеют обязательства", – добавил он.

Напомним, 23 апреля Еврокомиссия признала, что компании Apple и Meta нарушили требования DMA, и оштрафовала их на 700 млн евро: Apple – на 500 млн евро, а Meta – на 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует наложить минимальные штрафы на владельца Apple и Facebook Meta в соответствии с DMA, поскольку Брюссель стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

А недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности X, Meta, Apple и TikTok, – что ЕС готов полностью применять свои цифровые законы независимо от того, кто управляет этими фирмами или где они базируются.