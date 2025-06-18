CNN: США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford ожидается в зоне европейского командования США уже на следующей неделе.

Об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник и еще два информированных лица, пишет "Европейская правда".

Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.

По данным CNN, запланированное еще с конца прошлого года развертывание USS Ford приобретает особое значение на фоне эскалации.

Параллельно еще один американский авианосец направляется на Ближний Восток – он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему.

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной мощи США. Они способны оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира.

Корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и из-под воды.

Ранее СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в среду оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.