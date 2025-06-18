СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке

За последние три дня с американских баз в Европу было переброшено не менее 30 военных самолетов на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает BBC Verify, пишет "Европейская правда".

Все самолеты, о которых идет речь, являются военными самолетами-заправщиками, которые используются для дозаправки истребителей и бомбардировщиков.

По данным Flightradar24, по меньшей мере семь из них – все модели KC-135 – сделали остановку на американских авиабазах в Испании, Шотландии и Англии.

Семь самолетов, которые отслеживала BBC Verify, продолжили полет и, согласно данным системы отслеживания полетов, во вторник после обеда фиксировались к востоку от Сицилии. Шесть самолетов не имели указанного пункта назначения, один из них приземлился на греческом острове Крит.

Перемещение происходит на фоне израильских атак на Иран. Неясно, связаны ли действия США непосредственно с конфликтом, но один эксперт сообщил BBC Verify, что полеты самолетов-заправщиков "крайне необычны".

Джастин Бронк, старший аналитик аналитического центра Royal United Services Institute (Rusi), заявил, что такие действия "явно намекают" на то, что США готовят планы на случай чрезвычайных ситуаций для "поддержки интенсивных боевых операций" в регионе в ближайшие недели.

Но бывший глава Вооруженных сил Ирландии вице-адмирал Марк Меллетт заявил, что эти действия могут быть частью более широкой политики "стратегической неопределенности", которая может быть направлена на то, чтобы заставить Иран пойти на уступки в переговорах по его ядерной программе.

Движение самолетов происходит на фоне сообщений о том, что США также перевели авианосец USS Nimitz из Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока.

США также перебросили истребители F-16, F-22 и F-35 на базы в Ближнем Востоке, сообщали СМИ. Самолеты-заправщики, которые были переброшены в Европу в течение последних дней, могут быть использованы для дозаправки этих истребителей.

Сообщалось также, что Британия решила отправить дополнительные военные самолеты и другие военные средства на Ближний Восток.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Во вторник Трамп неожиданно разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.