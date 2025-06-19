Литва эвакуировала из Израиля около 100 человек

Около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Группа, состоящая из граждан Литвы и других национальностей, начала путешествие автобусом из Тель-Авива во вторник, 17 июня, пересекая по суше границу в аэропорт Акабы в Иордании, где впоследствии сели на рейс в Литву.

Эвакуация сопровождалась многочисленными задержками, вызванными ремонтом самолета и сложными условиями авиации в регионе. Изначально вылет из Акабы был запланирован на вечер 17 июня.

Стоимость эвакуации оценивается примерно в 200 тысяч евро. В то же время премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что гражданам Литвы не придется платить за эвакуацию.

Ожидается, что три четверти расходов покроет Европейский Союз через Механизм гражданской защиты, остальное профинансирует правительство Литвы.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.

А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что только Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы привлечь Израиль и Иран к переговорам.