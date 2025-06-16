Кипр поможет с эвакуацией граждан нескольких стран ЕС с Ближнего Востока

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Reuters.

По словам Комбоса, Кипр получил запросы о помощи в эвакуации граждан Португалии и Словакии с Ближнего Востока.

"Есть два активных запроса. Очевидно, что это (эвакуация. – Ред.) крайне зависит от доступа их граждан в соседние страны автомобильным транспортом", – добавил глава кипрского МИД.

На прошлой неделе Кипр активировал механизм для оказания помощи в эвакуации граждан третьих стран из региона Ближнего Востока, если это будет необходимо.

Кипр является ближайшей к Ближнему Востоку страной-членом Европейского Союза: оттуда перелет в Ливан занимает около 35 минут. Поэтому он особенно остро реагирует на обострение в ближневосточном регионе.

На днях на Кипре объявили о запуске мобильного приложения SafeCY, с помощью которого граждане могут найти ближайшее укрытие.