Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону

В четверг, 19 июня, правительство Швеции единогласно одобрило увеличение расходов на оборону.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Правительство Швеции вместе со всеми парламентскими партиями достигло договоренности о беспрецедентном увеличении оборонного бюджета страны.

Основной целью является достижение нового ориентира НАТО – 3,5% ВВП на оборону. Впервые в истории Швеции значительная часть этого роста будет финансироваться за счет временных государственных заимствований.

Если НАТО также согласится на дополнительную цель в 1,5% ВВП для более широких инвестиций в сферу безопасности и обороны – Швеция должна достичь и этой цели.

Финансирование новых расходов на военную и гражданскую оборону позволит временное отклонение от целевых фискальных показателей на 2026-2034 годы. Общий предел прироста долга – 300 млрд крон, из которых до 50 млрд пойдет на инфраструктуру, резервы продуктов, топлива и лекарств.

В заявлении подчеркнули, что помощь Украине не включена в лимит долгового финансирования и будет финансироваться отдельно.

Также Швеция обязуется вернуться к сбалансированному бюджету до 2035 года, а "якорь" госдолга останется на уровне 35% ВВП.

Кроме роста финансирования, соглашение предусматривает расширение численности вооруженных сил страны, закупку оборудования, повышение боеготовности, создание резервов, увеличение учений, и развитие оборонной промышленности.

Также соглашение предусматривает укрепление ключевых инфраструктур, поддержку жизненно важных функций государства, а также обеспечение устойчивости общества к кризисам. Кроме этого, в него войдут инвестиции в исследования, особенно двойного назначения, и технологии в сфере обороны, включая космос, признаются приоритетными.

"Это историческое решение, которое сделает безопаснее и Швецию, и НАТО. Теперь все – от правительства до сил обороны – должны приложить максимум усилий для быстрого наращивания возможностей", – заявил министр обороны Пол Йонсон.

Осенью 2025 года планируется новый раунд консультаций по оборонной политике. В бюджете на 2026 год правительство представит новые предложения по финансированию обороны и помощи Украине, а к 2030 году должна быть сделана новая оценка ситуации с безопасностью.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.

На саммите в Гааге лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП. Часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

О деталях саммита читайте в статье "Европейской правды": Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.