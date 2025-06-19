СМИ: генпрокурор Британии оценивает законность действий Израиля в Иране

Генеральный прокурор Великобритании Ричард Гермер поднял перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собеседника, знакомого с дискуссиями в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, адвокатское заключение Гермера, которое пока не обнародовано, усложнит потенциальное участие Британии в конфликте между Израилем и Ираном.

Если действия Израиля будут признаны незаконными – Лондон будет юридически ограничен в возможности помочь Израилю или поддержать военную кампанию США против Ирана.

По словам собеседника, эти юридические оговорки ограничивают привлечение Великобритании, "если только наш персонал не будет атакован".

Как напомнил телеканал, в апреле 2024 года британские военные уже помогали Израилю: истребители RAF сбили иранские дроны, а в октябре участвовали в перехвате баллистических ракет. Однако Британия не участвует в нынешнем раунде конфликта, который начался после того, как Израиль нанес удары по ядерным объектам и военным целям Ирана.

По данным WSJ, американский президент Дональд Трамп частным образом сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.

Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.