СМИ: чиновники США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg стало известно от источников.

В то же время собеседники агентства указывают, что ситуация развивается динамично и все может измениться.

Некоторые из источников указали на возможные планы удара по Ирану в эти выходные.

По словам одного из источников, руководство нескольких федеральных ведомств также начало готовиться к атаке.

Агентство отмечает, что риторика президента Трампа значительно изменилась в последние дни, поскольку его убедили, что Иран близок к получению ядерного оружия.

По словам лиц, знакомых с переговорами, сенатор Линдси Грэм был главным голосом, который призвал президента рассмотреть возможность военных действий.

Источники добавляют, что Трамп неоднократно звонил Грэму.

Сам Грэм, который заявил, что разговаривал с Трампом во вторник, сказал, что президент "очень сосредоточен, очень спокоен" и "серьезно имеет это в виду", когда говорит, что не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие.

По данным WSJ, Трамп частным образом сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.