WSJ: Трамп в частном порядке одобрил удары по Ирану, но не дал окончательного приказа

Президент США Дональд Трамп в частном порядке сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, целью США может стать завод в Фордо – один из ключевых элементов иранской ядерной программы.

Как отмечается, этот объект расположен под горой и, по мнению военных экспертов, недосягаем даже для самых мощных бомб.

В последние дни американские военные наращивают силы на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая авианосная ударная группа США направляется к Аравийскому морю.

Хотя Пентагон заявил, что наращивание военного присутствия носит чисто оборонительный характер, это улучшает позиции США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

Это также может быть тактическим ходом, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки, резюмируется в публикации.

Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.