Франция готовится эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 19 июня, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Барро сообщил, что до конца недели будет организован конвой для французских граждан без собственных средств передвижения, который доставит их к турецкой или армянской границе с Ираном, чтобы они могли добраться до аэропортов в этих странах.

"Граждане Франции в Израиле смогут садиться в автобусы с пятницы утром на границе с Иорданией для поездки в аэропорты Иордании, а до конца недели будет организован чартерный рейс из Аммана для помощи в эвакуации экстренных случаев", – добавил глава МИД Франции.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.

Также писали, что около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня.