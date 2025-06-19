Еврогруппа одобрила рекомендацию о введении евро в Болгарии

Еврогруппа, объединение министров финансов стран еврозоны, в четверг поддержала рекомендацию Совету Европейского Союза о введении евро в Болгарии.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

Министры согласились с положительной оценкой, данной Европейской комиссией и Европейским центральным банком в их отчетах о конвергенции, относительно выполнения Болгарией критериев для присоединения к еврозоне.

Согласно рекомендации, Болгария должна перейти на евро с 1 января 2026 года.

Это – первый шаг в процедуре, в рамках которой Совет ЕС примет необходимые юридические акты, которые позволят стране стать полноправным членом еврозоны и использовать евро в качестве официальной валюты уже со следующего года.

Ожидается, что Совет министров финансов стран ЕС (Ecofin) утвердит эту рекомендацию 20 июня 2025 года квалифицированным большинством голосов.

В то же время должно быть одобрено письмо от председателя совета Ecofin в Европейский совет. Вопрос о введении евро в Болгарии будет рассматриваться на саммите Европейского совета 26-27 июня.

Процесс завершится в июле принятием трех правовых актов Советом ЕС – после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком. Именно эти акты официально откроют Болгарии путь к переходу на евро с 1 января 2026 года.

4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но этому помешала политическая нестабильность.

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