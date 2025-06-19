Єврогрупа схвалила рекомендацію щодо запровадження євро в Болгарії 

Єврогрупа, об’єднання міністрів фінансів країн єврозони, у четвер підтримала рекомендацію до Ради Європейського Союзу щодо запровадження євро в Болгарії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Міністри погодилися з позитивною оцінкою, наданою Європейською комісією та Європейським центральним банком у їхніх звітах про конвергенцію, стосовно виконання Болгарією критеріїв для приєднання до єврозони.

Згідно з рекомендацією, Болгарія має перейти на євро з 1 січня 2026 року.

Це – перший крок у процедурі, в межах якої Рада ЄС ухвалить необхідні юридичні акти, що дозволять країні стати повноцінним членом єврозони та використовувати євро як офіційну валюту вже з наступного року.

Очікується, що Рада міністрів фінансів країн ЄС (Ecofin) затвердить цю рекомендацію 20 червня 2025 року кваліфікованою більшістю голосів.

Водночас має бути схвалено лист від голови ради Ecofin до Європейської ради. Питання про запровадження євро в Болгарії розглядатиметься на саміті Європейської ради 26–27 червня.

Процес завершиться в липні ухваленням трьох правових актів Радою ЄС – після консультацій з Європейським парламентом та Європейським центральним банком. Саме ці акти офіційно відкриють Болгарії шлях до переходу на євро з 1 січня 2026 року.

4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність.

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