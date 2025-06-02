Президентские выборы в Польше: уточненный экзит-пол сменил лидера гонки

Обновлено 1:15. Добавлены результаты последнего лейт-пола.

Оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий стал фаворитом президентских выборов в Польше.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом свидетельствуют результаты первого лейт-пола, подготовленного Ipsos для TVP, TVN и Polsat.

Согласно этим данным, за кандидатуру директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого отдали голоса 50,7% поляков.

Напомним, что согласно результатам экзит-пола, обнародованные сразу после закрытия участков для голосования, за Навроцкого проголосовало лишь 49,7% избирателей.

Соответственно, обновленные данные отдают провластному кандидату мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому не 50,3%, а только 49,3% голосов.

Если статистическая погрешность первых данных составляла 2 процентных пункта, то обновленных – всего 1 п.п. Это означает высокие шансы на победу e Навроцкого, хотя ситуацию могут изменить данные о голосовании за границей.

Через час ожидается публикация нового лейт-пола, где статистическая погрешность уменьшится до 0,5 п.п. В то же время публикация официальных данных ожидается не раньше утра 2 июня.

Добавлено. Последний лейт-пол от Ipsos лишь увеличил преимущество Кароля Навроцкого. Лейт-пол, дающий погрешность на уровне 0,5 процентных пункта, дает Навроцкому 51% избирателей, а Рафалу Тшасковскому – всего 49%.

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