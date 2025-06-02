Президентські вибори у Польщі: уточнений екзит-пол змінив лідера перегонів

Оновлено 1:15. Додано результати останнього лейт-полу.

Опозиційний кандидат Кароль Навроцький став фаворитом президентських виборів у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl, про це свідчать результати першого лейт-полу, підготовленого Ipsos для TVP, TVN та Polsat.

Згідно з цими даними, за кандидатуру директора Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького віддали голоси 50,7% поляків.

Нагадаємо, що відповідно до результатів екзит-полу, оприлюднених відразу після закриття дільниць для голосування, за Навроцького проголосувало лише 49,7% виборців.

Відповідно, оновлені дані віддають провладному кандидату, меру Варшави Рафалу Тшасковському не 50,3%, а лише 49,3% голосів.

Якщо статистична похибка перших даних складала 2 відсоткових пункти, то оновлених – лише 1 в.п. Це означає, що Навроцький має високі шанси на перемогу, хоча ситуацію можуть змінити дані про голосування за кордоном.

За годину очікується публікація останнього лейт-полу, де статистична похибка зменшиться до 0,5 в.п. Натомість публікація офіційних даних очікується не раніше ранку 2 червня.

Оновлено. Останній лейт-пол від Ipsos лише збільшив перевагу Кароля Навроцького. Екзит-пол, що дає похибку лише 0,5 відсоткового пункту, дає Навроцькому 51% виборців, а Рафалу Тшасковському – лише 49%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.