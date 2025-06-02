Британия построит новые ударные подводные лодки для сдерживания российской угрозы

Великобритания планирует объявить о планах по расширению своего флота ударных подводных лодок и инвестициям в ядерный сдерживающий потенциал в рамках новой оборонной стратегии, направленной на противодействие угрозе со стороны России.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Правительство премьер-министра Кира Стармера обнародует планы по расходам в размере 15 млрд фунтов стерлингов (около $20 млрд) на программу ядерных боеголовок, а также на строительство до 12 новых подводных лодок.

Это будет происходить в рамках программы AUKUS, которую Великобритания реализует совместно с США и Австралией, чтобы усилить "готовность к ведению боевых действий".

В Минобороны отметили, что расширенный флот заменит имеющиеся подводные лодки класса Astute, хотя это произойдет не раньше конца 2030-х годов.

Как пишет оборонное ведомство страны, программа ядерных боеголовок включает одни из самых современных и чувствительных научных, инженерных и производственных объектов в Великобритании.

"Наши исключительные подводники патрулируют 24/7, защищая нас и наших союзников, но мы знаем, что угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы противостоять российской агрессии", – заявил глава Минобороны Великобритании Джон Гили.

Детали анонсированных дополнительных расходов, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет опубликован в понедельник.

130-страничный документ будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия, и, как ожидается, будет в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.

Но он также сосредоточится на Китае, который будет описан не как враг, а как "изощренный и настойчивый вызов", который иногда готов сотрудничать с Москвой, и двух меньших "региональных дезорганизаторах" – Иране и Северной Корее.

Накануне писали, что Великобритания также планирует увеличить инвестиции в собственное оборонное производство еще на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов ($2,02 млрд), что министр Гили назвал "сигналом для Москвы".

Также СМИ писали, что Великобритания планирует расширить силы ядерного сдерживания и в рамках этих усилий рассматривает варианты приобретения истребителей, способных запускать тактическое ядерное оружие.