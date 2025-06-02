Украинская делегация прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с российской делегацией.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 2 июня, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской делегацией.

Переговоры между представителями стран запланированы во второй половине дня.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

Ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.