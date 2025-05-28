Украина готова к следующей встрече с РФ в Стамбуле, но поставила условие

Украинская сторона требует от России передать подготовленный ею "меморандум" со своим видением прекращения огня, о котором было договорено на переговорах в Стамбуле, не дожидаясь очного раунда переговоров 2 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев передал российской стороне свою позицию по прекращению огня в продолжение встречи в Стамбуле.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их „меморандум", чтобы встреча не была пустой и могла реально приблизить завершение войны", – отметил министр.

По его словам, Россия обещала передать свой "меморандум" сразу после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000", который завершился в воскресенье.

"Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна дать результат", – подытожил Умеров.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, также заявил, что Россия должна немедленно передать свой "меморандум", а не ждать встречи в понедельник.

"Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее. Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты", – пояснил он.

Напомним, ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня, и уже там представить свою позицию по "прекращению огня".

Перед этим пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в очередной раз отвергла посредничество США в достижении договоренности о завершении российского вторжения в Украину.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.