РФ предлагает Украине продолжить переговоры в "неправославном" Стамбуле 2 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

Его заявление распространила пресс-служба российского МИД, пишет "Европейская правда".

Лавров заявил, что Россия разработала меморандум, в котором излагает свою позицию "по всем аспектам надежного преодоления первопричин" развязанной ею же полномасштабной войны против Украины.

"Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", – добавил он.

Из заявлений Лаврова окончательно следует, что РФ отказывается от продолжения переговоров с Украиной в Швейцарии и Ватикане (потому что, по его словам, для встречи "двух православных стран" это место не подходит) – мест, предложенных и согласованных западными государствами, а также что она до сих пор не передала Украине своих предложений о "прекращении огня".

"Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", – добавил глава российского МИД.

Перед этим пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в очередной раз отвергла посредничество США в достижении договоренности о завершении российского вторжения в Украину.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп также обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.