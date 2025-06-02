Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит "Бухарестской девятки"
Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 11:14 —
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву, где примет участие в саммите "Бухарестской девятки" (В9).
Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Государственный самолет с главой Украины на борту приземлился в аэропорту Вильнюса в 10:38 утра.
Как пишет литовский вещатель, Зеленский примет участие в саммите "Бухарестской девятки" и Северных стран в Вильнюсе.
Встречу организовывают страны региона с целью согласования своих позиций накануне саммита НАТО в Гааге. Ожидается, что на ней обсудят дальнейшую поддержку Украины.
Так называемая "Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.
Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.
Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.