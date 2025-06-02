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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит "Бухарестской девятки"

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Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 11:14 — Уляна Кричковская

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву, где примет участие в саммите "Бухарестской девятки" (В9).

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Государственный самолет с главой Украины на борту приземлился в аэропорту Вильнюса в 10:38 утра.

Как пишет литовский вещатель, Зеленский примет участие в саммите "Бухарестской девятки" и Северных стран в Вильнюсе.

Встречу организовывают страны региона с целью согласования своих позиций накануне саммита НАТО в Гааге. Ожидается, что на ней обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Фото: LRT
Фото: LRT

Так называемая "Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

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